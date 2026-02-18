Cinta Laura Pakai Full Make Up Kunjungi Korban Banjir Aceh, Netizen Nyinyir

JAKARTA - Artis Cinta Laura baru-baru ini mengunjungi korban bencana alam di Aceh. Dalam potret terbarunya yang beredar luas di media sosial, Cinta tampak berfoto bersama seorang anak kecil yang merupakan korban bencana.

Ia mengatakan, dalam kesempatan itu dirinya bertemu dengan anak-anak yang kehilangan tempat tinggal, belajar di dalam tenda, hingga harus bangun setiap hari dengan tenda yang kotor akibat lumpur. Namun, Cinta merasa salut karena anak-anak tersebut masih memiliki semangat untuk berjuang.

Cinta mengaku merasa haru dan bangga dengan ketangguhan anak-anak serta orang tua yang terdampak bencana banjir di Aceh.

"Aku bertemu anak-anak yang kehilangan tempat tinggal, yang belajar di dalam tenda tanpa meja, tanpa listrik, tanpa buku yang layak. Anak-anak yang tidur berdampingan dengan keluarga lain, berbagi kamar mandi dengan banyak orang, dan bangun setiap hari menghadapi lumpur yang mengotori tenda tempat mereka tinggal saat hujan," tulisnya.

Aksi sosial yang dilakukan Cinta tentu saja menuai reaksi positif dari warganet. Banyak dari mereka yang mengaku sudah tidak meragukan rasa kemanusiaan Cinta Laura yang memang telah ditunjukkan sejak lama.