Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar

JAKARTA - Artis Cinta Laura tak kuasa menahan haru saat berbicara tentang keluarganya, terutama sang ayah. Dalam podcast Butik Haji Ivan Gunawan, Cinta membagikan kisah personal yang jarang ia ungkap ke publik.

Ia menceritakan bahwa ayahnya kini menikmati masa tua bersama ibunda Cinta di Bali. Setiap hari, kedua orang tuanya menghabiskan waktu dengan makan bersama, berenang, dan berjalan santai.

Namun, Cinta mengaku ayahnya sulit menikmati hal-hal kecil dalam hidup karena terbiasa bekerja keras—sifat yang ternyata juga menurun pada dirinya.

“Papa aku itu pemikir banget, dan aku sadar kami berdua punya karakter yang mirip. Papa nggak terlalu sentimental, tapi beliau sangat berperan membentuk aku jadi pribadi yang kuat,” ujar Cinta.

Meski demikian, Cinta mengaku merasa bersalah karena jarang bertemu dengan sang ayah yang kini berusia 75 tahun. Ia hanya bisa berkunjung dua kali dalam setahun karena kesibukan karier.

“Kalau aku hitung, umur Papa sekarang 75. Orang Eropa rata-rata hidup sampai 84-85 tahun. (Amit-amit ya) kalau misalnya Papa masih punya 9 tahun lagi, dan aku ketemu cuma dua kali setahun, berarti aku cuma punya kesempatan ketemu Papa 18 kali lagi. Itu menyeramkan loh,” ucapnya haru.

Cinta juga mengakui bahwa ambisinya yang besar kerap membuatnya sulit meluangkan waktu untuk keluarga. Meski begitu, ia berharap bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tuanya ke depan.