Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |09:10 WIB
Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar
Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Cinta Laura tak kuasa menahan haru saat berbicara tentang keluarganya, terutama sang ayah. Dalam podcast Butik Haji Ivan Gunawan, Cinta membagikan kisah personal yang jarang ia ungkap ke publik.

Ia menceritakan bahwa ayahnya kini menikmati masa tua bersama ibunda Cinta di Bali. Setiap hari, kedua orang tuanya menghabiskan waktu dengan makan bersama, berenang, dan berjalan santai.

Namun, Cinta mengaku ayahnya sulit menikmati hal-hal kecil dalam hidup karena terbiasa bekerja keras—sifat yang ternyata juga menurun pada dirinya.

“Papa aku itu pemikir banget, dan aku sadar kami berdua punya karakter yang mirip. Papa nggak terlalu sentimental, tapi beliau sangat berperan membentuk aku jadi pribadi yang kuat,” ujar Cinta.

Meski demikian, Cinta mengaku merasa bersalah karena jarang bertemu dengan sang ayah yang kini berusia 75 tahun. Ia hanya bisa berkunjung dua kali dalam setahun karena kesibukan karier.

“Kalau aku hitung, umur Papa sekarang 75. Orang Eropa rata-rata hidup sampai 84-85 tahun. (Amit-amit ya) kalau misalnya Papa masih punya 9 tahun lagi, dan aku ketemu cuma dua kali setahun, berarti aku cuma punya kesempatan ketemu Papa 18 kali lagi. Itu menyeramkan loh,” ucapnya haru.

Cinta juga mengakui bahwa ambisinya yang besar kerap membuatnya sulit meluangkan waktu untuk keluarga. Meski begitu, ia berharap bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tuanya ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/612/3101565/resolusi_cinta_laura_di_2025_hidup_bukan_hanya_tentang_pekerjaan-yW2T_large.jpg
Resolusi Cinta Laura di 2025: Hidup Bukan Hanya tentang Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020753/potret-cinta-laura-pamerkan-ketiak-mulus-netizen-cantiknya-perfect-jnXtaoRNc2.jpg
Potret Cinta Laura Pamerkan Ketiak Mulus, Netizen: Cantiknya Perfect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/612/3015801/potret-anggun-cinta-laura-dengan-gaun-avant-garde-batik-di-vision-content-showcase-parade-qpe3POrntM.jpg
Potret Anggun Cinta Laura dengan Gaun Avant Garde Batik di Vision+ Content Showcase Parade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010968/4-potret-wah-cinta-laura-jadi-ambassador-world-water-forum-ke-10-ChXPhzdmqc.jpg
4 Potret Wah Cinta Laura Jadi Ambassador World Water Forum ke-10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009111/3-potret-cinta-laura-di-red-carpet-cannes-film-festival-2024-tampil-anggun-dan-elegan-wt9OrRSt2B.jpg
3 Potret Cinta Laura di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Tampil Anggun dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/194/3007755/begini-penampakan-gaun-cinta-laura-dan-putri-marino-di-cannes-film-festival-terinspirasi-jalak-bali-dan-anggrek-bulan-zDlo5NdKAK.jpg
Begini Penampakan Gaun Cinta Laura dan Putri Marino di Cannes Film Festival, Terinspirasi Jalak Bali dan Anggrek Bulan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement