HOME WOMEN LIFE

Poundfit X Music Zone Bakar Semangat Peserta, Ultah ke-15 V Radio Makin Meriah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |23:23 WIB
Poundfit X Music Zone Bakar Semangat Peserta, Ultah ke-15 V Radio Makin Meriah
Poundfit X Music Zone Bakar Semangat Peserta, Ultah ke-15 V Radio Makin Meriah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Olahraga poundfit jadi salah satu kegiatan seru yang memeriahkan ulang tahun ke-15 V Radio. Acara Poundfit X Music Zone ini digelar pada Sabtu (7/2/2026) di Piazza Gandaria City, Jakarta Selatan.

Acara olahraga poundfit sendiri dipilih sebagai representasi segmentasi V Radio yang merupakan para wanita. Acara workout yang seru dan menyenangkan ini dipandu oleh instruktur Upik Kuncoro. Dengan enerjik, Upik membuka Poundfit X Music Zone dengan penuh semangat.

“Hari ini tuh seru banget karena antusias para pesertanya itu benar-benar wow banget,” ungkap Upik, Sabtu (7/2/2026).

Upik mengatakan antusias para peserta begitu terasa dan ikut membakar semangat di kemeriahan ultah V Radio ini. Meski melelahkan, Upik melihat kegigihan para peserta yang tetap kuat mengikuti poundfit hingga akhir.

“Mereka tuh walaupun lelah, semangatnya mereka tetap happening banget, jadi tepuk-tepuk rasa lelahnya itu dengan semangatnya,” tambah Upik.

Halaman:
1 2
      
