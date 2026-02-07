Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Poundfit X Music Zone Digelar Meriah, Ajak Perempuan Aktif Bergerak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |19:39 WIB
Poundfit X Music Zone Digelar Meriah, Ajak Perempuan Aktif Bergerak
Poundfit X Music Zone Digelar Meriah, Ajak Perempuan Aktif Bergerak (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ulang tahun ke-15 V Radio sukses memberikan keseruan bagi para pendengar setianya. Di momen meriah ini, V Radio menggelar Poundfit X Music Zone yang digelar di Piazza Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (7/2/2026).

Para peserta Poundfit X Music Zone ini antusias dan membawa matras masing-masing. Adapun ripstix disediakan untuk 100 pendaftar pertama.

Poundfit X Music Zone ini merupakan kegiatan workout yang penuh irama. Kegiatan ini memberikan vibes positif dan kebersamaan yang kuat.

“V Radio ini memang disegmentasikan untuk audiens perempuan. Karena itu, kami mengajak perempuan olahraga bareng merayakan ultah V Radio yang ke-15,” ungkap Masirom, Pemimpin Redaksi Okezone dan IDX Channel, Sabtu (7/2/2026).

Selain poundfit, acara Music Zone juga akan memeriahkan ulang tahun V Radio. Musisi Ten2Five hingga Anggis Devaki akan memeriahkan momen ulang tahun V Radio.

