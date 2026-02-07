Daftar Shio Paling Hoki di Februari 2026

JAKARTA – Februari 2026 diprediksi menjadi bulan penuh keberuntungan bagi sejumlah shio. Kombinasi energi Bulan Macan Logam yang tegas dan strategi jangka panjang dari Tahun Ular Kayu menciptakan momentum baru, terutama sejak 7 Februari 2026.

Bagi beberapa shio, keberuntungan hadir dengan cara yang terasa lega dan tak terduga. Seolah-olah waktu akhirnya berpihak, bahkan tanpa perlu diminta. Melansir yourtango, berikut daftar shio paling hoki di Februari 2026.

Shio Paling Hoki di Februari 2026

1. Tikus

Februari menjadi periode yang sangat menguntungkan bagi shio Tikus. Energi Anda sedang selaras, membuat berbagai urusan berjalan lebih lancar dari biasanya. Keberuntungan finansial datang lewat inisiatif pribadi.

Komunikasi terasa lebih mudah, respons datang lebih cepat, dan hambatan yang sempat menghambat mulai terurai. Hal-hal yang sebelumnya diperkirakan memakan waktu lama justru selesai dalam hitungan hari. Semua terasa mengalir secara alami.

2. Ular