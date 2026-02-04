HOME WOMEN TRAVEL

Lisa BLACKPINK 'Effect', Red Lotus Sea Thailand Banjir Wisatawan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |11:31 WIB
Lisa BLACKPINK 'Effect', Red Lotus Sea Thailand Banjir Wisatawan. (Foto: IG Lisa)
JAKARTA - Tempat wisata Red Lotus Sea di Nong Han Lake, Udon Thani, Thailand kini ramai dipadati pengunjung seusai kampanye “Amazing Thailand X LISA”. 

Fenomena ini disebut “Lisa Effect”, di mana iklan yang dibawakan member BLACKPINK tersebut berhasil menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi bunga teratai merah tersebut. Bahkan, total kunjungan diperkirakan mencapai minimal 120.000 orang pada periode November 2025 hingga Februari 2026.

Berdasarkan data yang diperoleh, sejak 1 Desember 2025 hingga 25 Januari 2026, tercatat sekitar 50.306 pengunjung. Jumlah tersebut terdiri dari 26.019 wisatawan Thailand dan 24.287 wisatawan asing, termasuk dari China, Laos, Jerman, dan Jepang.

Jika sebelumnya lokasi ini lebih didominasi wisatawan lokal, pada musim ini jumlah pengunjung dari luar negeri hampir setara. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya tarik internasional kawasan tersebut.

 

