HOME WOMEN LIFE

Viral Video Pemuda Berusia 30 Tahun Menikahi Nenek Usia 58, Janda Cucu 2

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |06:10 WIB
Viral Video Pemuda Berusia 30 Tahun Menikahi Nenek Usia 58, Janda Cucu 2
Viral! Kisah Pemuda Berusia 30 Tahun Menikahi Nenek Usia 58, Janda Cucu 2 (Foto: Inews)
JAKARTA – Media sosial tengah ramai membicarakan kisah pernikahan pasangan beda usia yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Viral seorang pria berusia 30 tahun bernama Ahmad Suryatna resmi menikahi Sisri, perempuan berusia 58 tahun yang diketahui telah memiliki dua orang cucu.

Pernikahan keduanya digelar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan pada Rabu, 28 Januari 2026. Video prosesi ijab kabul pasangan tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi viral di berbagai platform media sosial, memicu beragam reaksi dari warganet.

Kisah cinta Ahmad dan Sisri tidak terjalin secara singkat. Hubungan keduanya bermula dari interaksi pekerjaan. Ahmad diketahui bekerja sebagai sopir truk milik Sisri. Dari hubungan profesional tersebut, kedekatan pun tumbuh seiring intensitas pertemuan yang semakin sering.

Sisri sendiri merupakan seorang janda yang telah lama ditinggal wafat suaminya. Meski terpaut usia 28 tahun, Ahmad mengaku jatuh hati pada kepribadian Sisri yang menurutnya penuh perhatian dan pengertian.

Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi hubungan asmara yang serius. Bahkan sebelum menikah secara resmi di hadapan negara, Ahmad dan Sisri telah menjalani pernikahan secara siri selama empat tahun.

