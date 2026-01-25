‎Pilu Dara Arafah Dapat 'Kejutan' Ulang Tahun dari Lula Lahfah: Surprise-nya Berlebihan

JAKARTA - Selebgram Lula Lahfah meninggal pada Jumat (23/1/2026). Di mana hari itu ternyata sehari menjelang ulang tahun sahabat Lula, Dara Arafah.

‎Hal tersebut diketahui dari postingan Keanu Agl di akun Instagramnya pada Sabtu (24/1/2026). Keanu membagikan rencananya dan para sahabat termasuk Lula untuk memberi kejutan ulang tahun pada Dara Arafah.

(Dok: IGS Dara Arafah)

‎Mereka bahan sudah memesan tempat untuk memberi kejutan pada Dara yang akan berulang tahun pada tanggal 24. Namun takdir berkata lain, pada Jumat (23/1/2026) malam, Keanu dan para sahabat justru harus mendengar kabar bahwa Lula Lahfah telah berpulang.

