HOME WOMEN LIFE

Kisruh Keluarga David Beckham, Brooklyn Bantah Disetir Istri

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |18:32 WIB
Kisruh Keluarga David Beckham, Brooklyn Bantah Disetir Istri
Kisruh Keluarga David Beckham, Brooklyn Bantah Disetir Istri (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Selebritis Brooklyn Beckham buka suara terkait keretakan hubungannya dengan kedua orang tuanya, David dan Victoria Beckham. Beredar kabar bahwa hubungan Brooklyn dan keluarga Beckham retak akibat pengaruh sang istri, Nicola Peltz.

Di tengah konflik tersebut, Brooklyn membantah bahwa istrinya memengaruhi dirinya untuk menjauh dari keluarga Beckham. Pria berusia 26 tahun itu justru mengaku selama ini kerap dikendalikan oleh kedua orang tuanya.

“Narasi yang menyebut Nicola memengaruhiku sangatlah terbalik. Aku yang sudah dikontrol oleh orang tua selama aku hidup,” ungkap Brooklyn melalui Instagram-nya, @brooklynpeltzbeckham, Selasa (20/1/2026).

Brooklyn mengungkap keluarga Beckham, termasuk sang ibunda Victoria Beckham, kerap menyerang hubungannya dengan Nicola. Peristiwa tidak mengenakkan itu bahkan terjadi sejak sebelum hingga saat pesta pernikahannya.

“Malam sebelum pernikahan kami, anggota keluarga saya mengatakan bahwa Nicola ‘bukan darah daging’ dan ‘bukan keluarga’. Sejak saat saya mulai membela diri di hadapan keluarga saya, saya menerima serangan tanpa henti dari orang tua saya, baik secara pribadi maupun publik, yang dikirim ke pers atas perintah mereka,” tambah Brooklyn.

Halaman:
1 2
      
