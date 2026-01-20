Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Brooklyn Beckham Akhirnya Buka Suara soal Ribut dengan Keluarga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |13:05 WIB
Brooklyn Beckham Akhirnya Buka Suara soal Ribut dengan Keluarga
Brooklyn Beckham Buka Suara soal Ribut dengan Keluarga (Foto: Reuters
JAKARTA - Drama keluarga mantan pesepak bola David Beckham memasuki babak baru. Putranya, Brooklyn Beckham, akhirnya buka suara mengenai konflik yang terjadi antara dirinya dengan David dan Victoria Beckham.

Melalui unggahan di akun Instagram @brooklynpeltzbeckham, suami Nicola Peltz itu mengungkapkan perasaannya terkait hubungan yang merenggang dengan keluarganya. Brooklyn mengaku lelah terus diam dan menegaskan dirinya tidak ingin berdamai dengan keluarga Beckham.

“Saya tidak ingin berdamai dengan keluarga saya. Saya tidak dikendalikan, saya membela diri untuk pertama kalinya dalam hidup saya,” tulis Brooklyn, Selasa (20/1/2026).

Dalam unggahan tersebut, Brooklyn menyinggung adanya upaya yang dilakukan keluarganya untuk menampilkan citra harmonis dan sempurna di mata publik. Ia mengaku mulai jengah dengan situasi tersebut.

Di sisi lain, pria berusia 26 tahun itu juga mengungkapkan bahwa keretakan hubungan keluarga turut berdampak pada hubungannya dengan sang istri, Nicola Peltz. Brooklyn menuding ibunya, Victoria Beckham, telah mengganggu hubungan mereka bahkan menjelang hari pernikahan.

