Daviena Skincare Ditarik BPOM, Dirujak Netizen karena Tetap Gencar Promosi

JAKARTA - Daviena, selebgram sekaligus pengusaha skincare, tengah dirujak netizen. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menarik produk Daviena Skincare, namun promosi tetap gencar dilakukan.

Seperti diketahui, produk skincare miliknya masuk dalam daftar kosmetik yang ditarik BPOM berdasarkan dokumen resmi tentang temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya periode Triwulan IV. Informasi tersebut dikutip dari laman resmi BPOM, Senin (19/1/2025).

Dalam unggahan terbarunya, Daviena menuai beragam kritik meski tidak sedang mempromosikan produk skincare. Warganet mempertanyakan keamanan produk yang selama ini dipasarkan. Bahkan, ada yang menuding Daviena telah menjual skincare berbahaya kepada konsumen.

“Bilangnya mau mengubah produk. Bilangnya mau memperbaiki kesalahan sampai ke LN (luar negeri) cari produk yang terbaik. Itu flexing atau opini, ya? Eh, kok produknya bermasalah lagi sih???” tulis akun Dwilarasaudiyati.

Akun lainnya juga melontarkan komentar pedas. “Dexamethasone, ngeri ya, bahaya banget itu. Kok tega jualan produk berbahaya,” tulis akun vie_arkashop.

Salah satu produk yang ditarik adalah Daviena Skincare Intensive Night Cream with AHA. Produk tersebut dinyatakan mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam kosmetik sehingga harus ditarik dari peredaran.