HOME WOMEN LIFE

Abaikan Kasus Aurelie Moeremans, Kak Seto: Jangan Dijadikan Ruang untuk Saling Menuduh

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |12:24 WIB
Abaikan Kasus Aurelie Moeremans, Kak Seto: Jangan Dijadikan Ruang untuk Saling Menuduh
Abaikan Kasus Aurelie Moeremans, Kak Seto: Jangan Dijadikan Ruang untuk Saling Menuduh. (Foto: IG Kak Seto)
A
A
A

‎‎JAKARTA - Nama Kak Seto ikut dikaitkan dalam buku kisah Aurelie Moeremans. Disebutkan Komnas Perlindungan Anak kala itu yang dinilai tidak bertindak atas kasus yang dialami Aurelie.

Kak Seto menegaskan agar munculnya kasus ini ke publik pada tahun 2026, agar tidak dijadikan ruang untuk saling menuduh, memfitnah, menyerang dan mengubah fakta yang sebenarnya. Ia meminta seluruh pihak bersikap lebih bijak dan adil.

Kak Seto

(Foto X), 

‎"Kami berharap semua pihak yang pernah terlibat dapat terus pulih, berdamai dengan masa lalu, dan menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan," tulis klarifikasi tersebut, dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (15/1/2026). 

‎Kak Seto yang dikenal dengan jargon 'Sahabat Anak' menjadi sorotan setelah Broken Strings yang menceritakan tentang kisah kelam Aurelie Moeremans. 

Di mana dalam buku itu, Aurelie mengaku menjadi korban child grooming hingga pelecehan seksual yang dilakukan oleh sosok 'Bobby'. Warganet kemudian menguliti satu per satu sosok yang ada dalam buku itu, meski namanya telah disamarkan. 

 

Halaman:
1 2
      
