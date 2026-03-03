Viral Istri Terharu Bantu Suami Persiapan Berangkat Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza

JAKARTA - Unggahan akun TikTok @clodhiaayaa mendapatkan banyak perhatian dari warganet. Salah satunya saat ia ikut mempersiapkan keperluan suami yang merupakan anggota TNI untuk berangkat menjadi salah satu personel pasukan perdamaian yang akan diberangkatkan ke Gaza, Palestina.

“Ternyata sudah di fase bantu suami packing perlengkapan siap (ke) Gaza,” demikian tulisnya mendampingi unggahan video, dikutip Selasa (3/3/2026).

Di ruang tamu, tampak tiga tas besar tengah disiapkan. Satu tas sudah tersusun rapi lengkap dengan helm di atasnya. Pasangan ini juga tampak memasukkan sejumlah pakaian, salah satunya seragam loreng.

“Packing sambil tahan kesedihan,” demikian caption yang ditulis. Keterangan tersebut disertai emotikon haru serta tagar Gaza, TNI Indonesia, Suamiku, dan FYP.

Konten itu telah ditonton lebih dari 440 ribu kali dan disukai 49 ribu warganet. Jumlah komentar pun sudah lebih dari 2 ribu.