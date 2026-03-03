Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Istri Terharu Bantu Suami Persiapan Berangkat Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |15:01 WIB
Viral Istri Terharu Bantu Suami Persiapan Berangkat Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza
Viral Istri Terharu Bantu Suami Persiapan Berangkat Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza. (Foto: @clodhiaayaa)
A
A
A

JAKARTA - Unggahan akun TikTok @clodhiaayaa mendapatkan banyak perhatian dari warganet. Salah satunya saat ia ikut mempersiapkan keperluan suami yang merupakan anggota TNI untuk berangkat menjadi salah satu personel pasukan perdamaian yang akan diberangkatkan ke Gaza, Palestina.

“Ternyata sudah di fase bantu suami packing perlengkapan siap (ke) Gaza,” demikian tulisnya mendampingi unggahan video, dikutip Selasa (3/3/2026).

Di ruang tamu, tampak tiga tas besar tengah disiapkan. Satu tas sudah tersusun rapi lengkap dengan helm di atasnya. Pasangan ini juga tampak memasukkan sejumlah pakaian, salah satunya seragam loreng.

Packing sambil tahan kesedihan,” demikian caption yang ditulis. Keterangan tersebut disertai emotikon haru serta tagar Gaza, TNI Indonesia, Suamiku, dan FYP.

Konten itu telah ditonton lebih dari 440 ribu kali dan disukai 49 ribu warganet. Jumlah komentar pun sudah lebih dari 2 ribu.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204637//aniaya-c5eH_large.jpg
Viral Majikan Aniaya ART di Sunter Jakut, Diduga Gara-Gara Tempat Ibadah Dikotori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204613//pemerintah-SJ58_large.jpg
Rektor UIN Jakarta Minta Publik Pahami Secara Utuh Pernyataan Menag soal Zakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204587//gerombolan_motor-XELt_large.jpg
Gerombolan Pemotor Nekat Lawan Arah di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204574//viral-LwFs_large.jpg
Viral Narasi BoP Terlibat Konflik AS-Israel dengan Iran, Hasil Cek Fakta: Konten DFK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/194/3204352//tasya_farasya-orBD_large.jpg
Tasya Farasya Minta Maaf usai Bongkar Trik Marketing Spill Skincare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204192//kpk-es4K_large.jpg
Viral Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar, KPK Akhirnya Turun Tangan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement