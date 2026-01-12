Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lagi Dekati Gebetan, Ini 5 Tips Agar Tak Merasa Grogi

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |02:31 WIB
Lagi Dekati Gebetan, Ini 5 Tips Agar Tak Merasa Grogi
Lagi Dekati Gebetan, Ini 5 Tips Agar Tak Merasa Grogi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jatuh cinta rasanya serba salah. Jauh bikin penasaran tapi dekat si dia juga grogi dan rasanya salah tingkah. 

Biasanya jatuh cinta juga membuat ingin tahu segalanya tentang si dia. Kemudian, berharap agar dia memiliki perasaan sama seperti yang kamu rasakan. 

Nyatanya, bisa dekat atau mengekspresikan perasaan kepada gebetan bisa menjadi salah satu hal tersulit yang pernah dilakukan. Antara perasaan takut akan ditolak mentah-mentah, tapi penasaran apabila tak diutarakannya. 

Ada lima cara yang bisa dilakukan agar dia tidak memandang kamu awkward, seperti dilansir dari Times of India, Selasa (13/1/2026). 

1. Cari Minat yang Sesuai
Cari tahu apa yang disukai si dia. Cobalah untuk melakukan percakapan yang menarik tentang hal-hal tersebut. 

Jika sudah terjadi percakapan, potensi dia membuka komunikasi akan terbuka. Jika ada kesempatan, cari kesamaan atau menunjukkan minat pada hobi yang sama. 

2. Berikan Pujian
Salah satu cara untuk mendapatkan perhatian si dia adalah berikan pujian yang tulus. Bahan pujian yang bisa dilontarkan, antara lain pakaian, aksesori, karakteristik khas yang ada di dia. 

Berikan sinyak secara halus, misalkan dengan memuji selera musik atau kreativitas si dia. Kebanyakan orang merasa istimewa setelah menerima pujian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pacaran Psikologi Percintaan cinta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/612/3193084//ini_7_tanda_wanita_diam_diam_memberi_kode_cinta-E1dZ_large.jpg
Ini 7 Tanda Wanita Diam-Diam Memberi Kode Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192857//kencan_pertama-qlxa_large.jpg
Kencan Pertama, Siapa yang Sebaiknya Membayar Tagihan Makan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/629/3187559//pemakaman_anak-TaXS_large.jpg
Kehilangan Anak Adalah Kasus Terberat pada Psikologi Orangtua, Ini 5 Tahap yang Dialami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187177//hutan-Q58O_large.jpg
Viral, Pria Ini Rela Tanam 7.000 Pohon Selama 40 Tahun dan Bikin Hutan Berbentuk Gitar untuk Istri Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187083//meninggal_dunia-Xum1_large.jpg
Ditinggal Orang Terkasih Meninggal Dunia, Ini 7 Fase Psikologi hingga Tahap Bangkit 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187063//pasangan_meninggal_dunia-xro1_large.jpg
Widowhood Effect, Mengenal 3 Bulan Krusial Efek Psikologi Setelah Pasangan Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement