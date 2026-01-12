Lagi Dekati Gebetan, Ini 5 Tips Agar Tak Merasa Grogi

Lagi Dekati Gebetan, Ini 5 Tips Agar Tak Merasa Grogi. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Jatuh cinta rasanya serba salah. Jauh bikin penasaran tapi dekat si dia juga grogi dan rasanya salah tingkah.

Biasanya jatuh cinta juga membuat ingin tahu segalanya tentang si dia. Kemudian, berharap agar dia memiliki perasaan sama seperti yang kamu rasakan.

Nyatanya, bisa dekat atau mengekspresikan perasaan kepada gebetan bisa menjadi salah satu hal tersulit yang pernah dilakukan. Antara perasaan takut akan ditolak mentah-mentah, tapi penasaran apabila tak diutarakannya.

Ada lima cara yang bisa dilakukan agar dia tidak memandang kamu awkward, seperti dilansir dari Times of India, Selasa (13/1/2026).

1. Cari Minat yang Sesuai

Cari tahu apa yang disukai si dia. Cobalah untuk melakukan percakapan yang menarik tentang hal-hal tersebut.

Jika sudah terjadi percakapan, potensi dia membuka komunikasi akan terbuka. Jika ada kesempatan, cari kesamaan atau menunjukkan minat pada hobi yang sama.

2. Berikan Pujian

Salah satu cara untuk mendapatkan perhatian si dia adalah berikan pujian yang tulus. Bahan pujian yang bisa dilontarkan, antara lain pakaian, aksesori, karakteristik khas yang ada di dia.

Berikan sinyak secara halus, misalkan dengan memuji selera musik atau kreativitas si dia. Kebanyakan orang merasa istimewa setelah menerima pujian.