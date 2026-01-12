Indonesia Jadi Negara Paling Sejahtera Kalahkan AS, Junjung Tinggi Nilai Gotong Royong

Indonesia Jadi Negara Paling Sejahtera Kalahkan AS, Junjung Tinggi Nilai Gotong Royong (Foto: Freepik)

JAKARTA - Indonesia berada di posisi teratas dengan skor global tertinggi sebagai negara flourishing. Studi yang dilakukan oleh Harvard University ini dikenal sebagai Global Flourishing Study yang melibatkan lebih dari 200.000 responden di 22 negara di enam benua.

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kesejahteraan yang lebih luas daripada sekadar kebahagiaan atau kepuasan hidup biasa. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara tempat masyarakatnya paling “flourishing” atau berkembang secara menyeluruh, mengalahkan banyak negara maju.

Sementara itu, Amerika Serikat justru tertinggal dan tidak masuk jajaran teratas. Negara seperti Israel menduduki posisi kedua, disusul Filipina, Meksiko, dan Polandia di urutan berikutnya.

Para peneliti mencatat bahwa meskipun negara-negara maju sering unggul dalam aspek keamanan finansial, mereka terkadang kurang kuat dalam dimensi hubungan sosial dan makna hidup.

Padahal, dua aspek ini dinilai sangat penting dalam skor flourishing. Salah satu alasan utama Indonesia berada di peringkat atas adalah kekuatan hubungan sosial yang tinggi di masyarakat.