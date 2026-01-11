Teh Hijau Ternyata Anti-Inflamasi Terbaik, Dapat Bantu Turunkan Berat Badan

JAKARTA - Pola makan dan olahraga memang memiliki peran penting dalam menurunkan berat badan. Namun, hal yang perlu diwaspadai adalah terjadinya peradangan kronis yang dapat menghambat proses penurunan berat badan dengan memengaruhi metabolisme serta regulasi gula darah.

Untuk itu, penting diketahui bahwa terdapat minuman sederhana yang tidak hanya membantu menenangkan peradangan, tetapi juga mendukung tubuh agar lebih efisien membakar lemak. Menurut para ahli gizi dari Eating Well, teh hijau dianggap sebagai salah satu minuman anti-inflamasi terbaik untuk membantu proses penurunan berat badan.

Minuman ini secara alami bebas gula, menyegarkan, dan kaya akan antioksidan yang berperan menenangkan peradangan serta membantu metabolisme tubuh bekerja lebih optimal. Senyawa utama dalam teh hijau yang paling banyak dibicarakan adalah EGCG (epigallocatechin gallate), yakni antioksidan kuat yang mampu meredam stres oksidatif dan peradangan.

Selain itu, EGCG juga dapat membantu tubuh mengatur kadar gula darah dengan lebih baik, sehingga energi digunakan secara lebih efisien dan proses pembakaran lemak dapat ditingkatkan. Teh hijau juga memiliki potensi untuk meningkatkan metabolisme.