Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Teh Hijau Ternyata Anti-Inflamasi Terbaik, Dapat Bantu Turunkan Berat Badan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |20:10 WIB
Teh Hijau Ternyata Anti-Inflamasi Terbaik, Dapat Bantu Turunkan Berat Badan
Teh Hijau Ternyata Anti-Inflamasi Terbaik, Dapat Bantu Turunkan Berat Badan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pola makan dan olahraga memang memiliki peran penting dalam menurunkan berat badan. Namun, hal yang perlu diwaspadai adalah terjadinya peradangan kronis yang dapat menghambat proses penurunan berat badan dengan memengaruhi metabolisme serta regulasi gula darah.

Untuk itu, penting diketahui bahwa terdapat minuman sederhana yang tidak hanya membantu menenangkan peradangan, tetapi juga mendukung tubuh agar lebih efisien membakar lemak. Menurut para ahli gizi dari Eating Well, teh hijau dianggap sebagai salah satu minuman anti-inflamasi terbaik untuk membantu proses penurunan berat badan.

Minuman ini secara alami bebas gula, menyegarkan, dan kaya akan antioksidan yang berperan menenangkan peradangan serta membantu metabolisme tubuh bekerja lebih optimal. Senyawa utama dalam teh hijau yang paling banyak dibicarakan adalah EGCG (epigallocatechin gallate), yakni antioksidan kuat yang mampu meredam stres oksidatif dan peradangan.

Selain itu, EGCG juga dapat membantu tubuh mengatur kadar gula darah dengan lebih baik, sehingga energi digunakan secara lebih efisien dan proses pembakaran lemak dapat ditingkatkan. Teh hijau juga memiliki potensi untuk meningkatkan metabolisme.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197773//sakit_perut-bFU8_large.jpg
Mengenal IBD, Penyakit Radang Usus Kronis yang Kerap Disangka Gangguan Pencernaan Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197764//lucky_element-DSmG_large.jpg
Mengenal TB Ginjal, Penyakit yang Dialami Lucky Element
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197554//kelalawar_buah-zrMc_large.jpg
Waspada Virus Nipah dari Thailand, Gejala Demam Tinggi hingga Peradangan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197550//sakit_gerd-NPAQ_large.jpg
Makanan Pemicu GERD yang Wajib Dihindari Penderita Asam Lambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197520//telur-PZjo_large.jpg
Bahaya Terlalu Banyak Konsumsi Protein, Ini 5 Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197526//bahagia-IGLb_large.jpg
Musim Hujan Bikin Malas? Ini Tips Psikolog untuk Jaga Mood dan Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement