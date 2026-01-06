6 Tips Punya Rambut Halus, Anti Repot Cukup Perawatan di Rumah

JAKARTA - Rambut yang halus dan lembut merupakan impian banyak orang yang peduli dengan penampilan. Apa pun jenis rambutnya, perawatan yang tepat dapat membantu mendapatkan tekstur rambut yang lebih halus dan berkilau.

Berikut beberapa langkah penting untuk membuat rambut tampak halus dan sehat yang bisa dilakukan di rumah, dikutip dari MedicineNet, Sabtu (10/1/2026).

1. Pilih Produk Perawatan Sesuai Jenis Rambut

Gunakan produk perawatan rambut yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rambut, mulai dari sampo hingga kondisioner. Saat ini tersedia berbagai formulasi produk perawatan rambut yang disesuaikan dengan jenis rambut, seperti rambut berminyak, kering, maupun rusak.

2. Jangan Keramas Setiap Hari

Keramas setiap hari dapat menghilangkan minyak alami dari kulit kepala. Sebaiknya, lakukan keramas dua hingga tiga kali seminggu.

Jika rambut cenderung berminyak, Anda bisa menggunakan sampo kering. Saat keramas, fokuskan pemakaian sampo pada kulit kepala, bukan pada ujung rambut.

3. Selalu Gunakan Kondisioner

Jangan lupa mengaplikasikan kondisioner selama 2–5 menit setelah keramas, lalu bilas hingga bersih.

Gunakan kondisioner hanya pada bagian ujung rambut, bukan kulit kepala. Kondisioner berfungsi untuk mengunci kelembapan, mengurangi listrik statis antar helai rambut, serta memberikan perlindungan dari paparan sinar matahari.

4. Gunakan Minyak Rambut Secara Teratur