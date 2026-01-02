Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kemesraan Na Daehoon dengan Influencer Cantik Diva Azzura

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |13:25 WIB
Potret Kemesraan Na Daehoon dengan Influencer Cantik Diva Azzura
Potret Kemesraan Na Daehoon dengan Influencer Cantik Diva Azzura (Foto: TikTok)
JAKARTA – Potret kemesraan Na Daehoon dengan influencer cantik Diva Azzura. Profil dan potret Diva Azzura, sosok wanita cantik yang dekat dengan Na Daehoon. Diva Azzura merupakan sosok wanita cantik yang sedang diisukan dekat dengan Na Daehoon.

Kabar kedekatan mereka muncul usai beredar potongan video yang menunjukkan Daehoon dan Diva sedang menghabiskan waktu bersama. Sejak kasus perselingkuhan Jule terbongkar, Daehoon mendapat simpati publik karena kesan sebagai ayah siaga yang mengurus ketiga anaknya. Namun, kini perhatian beralih pada sosok wanita yang sering terlihat bersamanya, yaitu Diva Azzura Vriska.

daehoon

Dari video yang beredar, tampak Na Daehoon dan Diva bernyanyi bersama. Tak sekadar karaoke, Na Daehoon pun bernyanyi sambil menggenggam tangan Diva.

Selain kebersamaan dengan Na Daehoon, Diva juga memiliki momen bersama ketiga anak Daehoon. Bahkan, ada salah satu foto yang beredar memperlihatkan Diva dan Na Daehoon tengah naik mobil bersama anak bungsunya.

daehoon

Hingga berita ini tayang, belum ada klarifikasi dari Daehoon maupun Diva mengenai status hubungan mereka. Namun, interaksi hangat yang terekam telah memicu spekulasi bahwa Daehoon telah membuka lembaran baru.

Profil Diva Azzura

Nama Lengkap: Diva Azura Vriska
Nama Panggilan: Diva Azzura
Umur: 23 tahun
Profesi: Selebgram, TikToker, dan konten kreator
Akun Instagram: @diva.azzura (470K+ followers)
Akun TikTok: @diva.azzura (700K+ followers)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
