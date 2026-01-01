Apa yang Terjadi jika Konsumsi Telur Setiap Hari dalam Seminggu?

Apa yang Terjadi jika Konsumsi Telur Setiap Hari dalam Seminggu? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Telur sering jadi makanan favorit banyak orang karena rasanya yang enak, mudah diolah, dan penuh nutrisi. Namun, konsumsi telur setiap hari masih menjadi perdebatan terutama karena kandungan kolesterolnya.

Kuning telur sering disalahkan karena memiliki kolesterol tinggi. Namun American Heart Association menyatakan bahwa orang yang sehat bisa makan satu telur utuh setiap hari untuk mendukung kesehatan jantung.

Itu karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan seperti telur tidak memiliki dampak besar terhadap kolesterol darah pada kebanyakan orang.

Jadi, risiko kolesterol tinggi atau penyakit jantung yang semula disebut disebabkan karena telur tidak sepenuhnya benar.

Dalam sebuah ekspresimen, makan satu telur setiap hari dan mengalami beberapa perubahan positif. Berikut ini uraiannya, seperti Prevention, Kamis (1/1/2026):

1. Energi Lebih Stabil Sepanjang Hari

Protein berkualitas tinggi dalam telur membantu menjaga energi tetap stabil, membuat merasa kurang mudah lapar atau lemas di siang hari dibanding biasanya.

2. Mengurangi Rasa Lapar

Karena protein dalam telur dicerna lebih lambat, rasa kenyang bertahan lebih lama. Ini membantu mengurangi camilan atau makan berlebihan antara jam makan.

3. Menjadi Lebih Mudah dalam Memilih Menu

Karena telur mudah diolah seperti hanya direbus atau cukup digoreng, maka telur selalu menjadi pilihan cepat dan sehat bagi banyak orang. Telur bisa menjadi bahan makanan yang nyaman, bergizi, dan praktis dalam rutinitas harian.