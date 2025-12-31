Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kencan Pertama, Siapa yang Sebaiknya Membayar Tagihan Makan?

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |02:15 WIB
Kencan Pertama, Siapa yang Sebaiknya Membayar Tagihan Makan?
Kencan Pertama, Siapa yang Sebaiknya Membayar Tagihan Makan? (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kencan pertama bersama gebetan kerap menjadi momen yang penuh harap sekaligus membuat jantung berdebar. Suasana bisa terasa hangat dan menyenangkan, namun tak jarang berubah canggung saat tiba tagihan. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya membayar?

Pada dasarnya, tidak ada aturan baku soal siapa yang wajib melunasi tagihan saat kencan pertama. Meski begitu, topik ini kerap menjadi dilema tersendiri dan berpotensi membuat suasana menjadi kurang nyaman.

Berdasarkan survei Money and SurveyMonkey dikutip Kamis (1/1/2026), sebanyak 78 persen responden beranggapan bahwa pria sebaiknya membayar pada kencan pertama. 

Meski banyak perempuan masa kini bersedia berbagi biaya, namun tetap saja sebagian besar mengaku lebih tertarik jika pria mengambil inisiatif untuk membayar penuh di pertemuan awal.

CEO di salah satu aplikasi kencan, Alex Williamson, berpendapat bahwa pihak yang mengajak kencan pertama idealnya bertanggung jawab atas tagihan. 

Menurutnya, masuk akal jika orang yang menginisiasi pertemuan tersebut menanggung biayanya. "Tapi untuk kasus lain, saya rasa masuk akal bagi kedua orang untuk menawarkan diri sebagai pihak yang membayar sebagian atau semua biaya kencan dan mendiskusikannya,” papar Alex Williamson. 

Alex juga mengingatkan agar tidak memilih lokasi kencan yang berada di luar kemampuan finansial. Jika merasa keberatan membayar di suatu tempat, sebaiknya jangan menjadikannya pilihan untuk kencan. Pilihlah lokasi yang membuat Anda nyaman bila harus menanggung seluruh biaya.

Sementara itu, Talia Goldstein, pendiri sekaligus CEO perusahaan perjodohan, cenderung menganut pendekatan yang lebih klasik. 

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pacar Kencan riset Pacaran
