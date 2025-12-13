Benarkah Wanita Lebih Mudah Menemukan Jodoh di Supermarket Menurut Studi?

Benarkah Wanita Lebih Mudah Menemukan Jodoh di Supermarket Menurut Studi? (Foto: Freepik)

JAKARTA – Benarkah wanita lebih mudah menemukan jodoh di supermarket menurut studi? Hingga saat ini, belum ada penelitian ilmiah yang secara definitif menyatakan bahwa wanita lebih mudah menemukan pasangan di supermarket.

Namun demikian, fenomena yang dikenal dengan sebutan grocery dating atau mencari pasangan di supermarket memang tengah menjadi tren di berbagai negara, terutama di kalangan Generasi Z. Banyak anak muda mulai meninggalkan aplikasi kencan, klub malam, dan pub, lalu mencoba peruntungan menemukan pasangan di lorong-lorong toko bahan makanan.

Sejumlah laporan dan survei populer menunjukkan bahwa hampir separuh anak muda yang aktif berkencan pernah atau sengaja mencari calon pasangan di supermarket, dengan “kode-kode” tertentu, seperti membeli produk spesifik atau berbelanja di jam tertentu.

John Paul Drake dari Drake’s Supermarkets di Adelaide mengatakan kepada Today bahwa tren ini diduga berasal dari Spanyol sebelum menyebar ke berbagai negara lain, termasuk Australia.

“Sepertinya hal ini sudah lama terjadi di Spanyol, bahkan sampai pada titik tertentu produk-produk tertentu tidak lagi dipajang karena selalu habis dibeli,” ujar Drake.