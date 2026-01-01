Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini 7 Tanda Wanita Diam-Diam Memberi Kode Cinta

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |22:31 WIB
Ini 7 Tanda Wanita Diam-Diam Memberi Kode Cinta
Ini 7 Tanda Wanita Diam-Diam Memberi Kode Cinta. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Membaca kode cinta seorang wanita tidaklah mudah. Tapi terdapat 7 tanda jika wanita diam-diam suka kepada si pujaan hati. 

Wanita pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung pemalu. Apalagi wanita pandai menyembunyikan perasaannya. 

Namun, ada cara mudah bagi pria untuk mengenali tanda-tanda bahwa wanita telah memberi harapan cinta. Hal ini dapat terlihat melalui sikap, perhatian, maupun dukungan yang ia tunjukkan.

Berikut ciri-ciri wanita memberi harapan cinta yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (1/1/2026). 

1. Dia penasaran dengan Anda

Bila wanita menyukai seseorang, rasa penasaran akan muncul dengan sendirinya. Mulai dari rutinitas sehari-hari hingga kebiasaan kecil, ia ingin mengetahuinya. Bahkan, ia akan berusaha mencari tahu lebih jauh tentang diri Anda untuk memahami Anda secara utuh.

2. Sering tersenyum dan tertawa

Sering tersenyum dan tertawa pada hal-hal kecil yang dilakukan oleh pria pujaan hatinya menjadi salah satu ciri wanita memberi harapan cinta. Sikap ini menunjukkan rasa nyaman dan ketertarikan emosional.

3. Selalu bersikap baik

Bersikap baik pada seseorang memang wajar dilakukan oleh wanita, terlebih jika ia memiliki kepribadian yang ramah. Namun, jika sikap baik tersebut dilakukan secara konsisten dan terasa berbeda dibandingkan kepada orang lain, bisa jadi itu adalah tanda perhatian khusus.

 

Halaman:
1 2
      
