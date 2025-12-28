Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Rachel Vennya Berdamai dengan Diri Sendiri di 2025: Pelan-Pelan Memaafkan Orang

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |10:59 WIB
Cara Rachel Vennya Berdamai dengan Diri Sendiri di 2025: Pelan-Pelan Memaafkan Orang
Cara Rachel Vennya Berdamai dengan Diri Sendiri di 2025: Pelan-Pelan Memaafkan Orang. (Foto: IG Rachel Venya)
A
A
A

JAKARTA – Influencer Rachel Vennya memaknai tahun 2025 yang penuh lika-liku untuknya. Di penghujung tahun ini, mantan istri Niko Al Hakim itu mengungkapkan dirinya banyak merasakan kebahagiaan meski diterpa berbagai masalah.

Ia mengatakan belajar berdamai, seperti memaafkan diri sendiri dan orang lain. “Kalau buat aku sendiri, jujur 2025 alhamdulillah aku benar-benar happy sih. Benar-benar tahun aku untuk nenangin diri, pelan-pelan memaafkan orang-orang, maafin diri sendiri, dan ketawa-ketawa over small things. Aku udah berdamai sama siapa pun yang nyakitin aku,” tulisnya, dikutip dari Instagram-nya @rachelvennya, Senin (29/12/2025).

Rachel Venya

Rachel mengatakan tak dipungkiri banyak orang yang kerap menyakiti dirinya, khususnya di tahun 2025. Namun, ia berusaha bangkit dan melupakan kesalahan orang-orang tersebut, meskipun dirinya memilih untuk tak lagi berhubungan dekat.

 

Halaman:
1 2
      
