Viral Guru Temukan Testpack Positif di Sekolah, Siswa Dites Gegara Tak Ada yang Mengaku (Foto: TikTok)

JAKARTA - Viral di media sosial video temuan testpack dengan hasil positif saat razia di sekolah. Dalam video tersebut, testpack itu dibalut dengan tisu lalu dimasukkan ke dalam plastik.

Video yang diunggah akun TikTok @_.viiit itu hingga Senin (29/12/2025) telah ditonton 5,7 juta kali. Video tersebut dibanjiri komentar warganet yang ikut terkejut melihat hasil testpack positif itu.

Banyak dari mereka juga membandingkan dengan razia semasa mereka sekolah. Ada pula yang merekomendasikan agar dilakukan tes kehamilan rutin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Plis adain pemeriksaan tes kehamilan setahun sekali, karena udah ada banyak rumor murid yang udah hamil tapi disembunyikan," tulis akun fhrhansh.

"Perasaan dulu zaman gue paling takut dirazia sepatu, HP, sama kaus kaki. Dah itu rasanya dag dig dug derrr. Bocah sekarang ngeri-ngeri banget, buset," tulis akun kikalooks.