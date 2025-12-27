Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makan Banyak saat Liburan? Ini Tips Biar Tetap Sehat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |11:05 WIB
JAKARTA - Musim liburan biasanya identik dengan perayaan, kumpul keluarga, dan tentunya hidangan beragam yang menggugah selera. Namun, ketika makanan manis, gorengan, dan makanan tinggi kalori tampak di mana-mana, menjaga pola makan yang sehat tentu menjadi tantangan tersendiri.

Namun, tak perlu khawatir. Ahli gizi dari Verywell Health punya sejumlah tips praktis agar tetap bisa menikmati momen liburan tanpa harus merasa bersalah atau mengabaikan kesehatan, seperti berikut:

Kendalikan Godaan Manis di Rumah

Salah satu tantangan terbesar saat liburan adalah banyaknya camilan manis yang disajikan sebagai suguhan. Ahli gizi menyarankan untuk tidak meletakkan camilan ini di tempat yang mudah terlihat, karena mata yang lebih sering melihat bisa memicu konsumsi berlebihan.

Makan Sebelum Pergi ke Acara

Datang ke perayaan dengan perut kosong membuat seseorang lebih rentan mengambil makanan dalam porsi besar, terutama yang tinggi kalori dan gula. Sebelum berangkat, makanlah makanan kecil yang mengandung protein dan lemak sehat, seperti yoghurt, kacang, atau buah dengan selai kacang.

Hal ini membantu menjaga rasa kenyang dan mengurangi keinginan makan berlebihan saat di acara.

Pilih Minuman yang Lebih Sehat

