5 Khasiat Makan Sayur Bayam, Bisa Cegah Kanker

JAKARTA - Bayam dikenal sebagai sayuran hijau lezat yang mudah diolah dan banyak disukai orang. Selain rasanya yang ringan, bayam juga menyimpan segudang manfaat kesehatan. Tak heran, bayam disebut sebagai salah satu sayuran paling bergizi.

Bayam kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Terlebih, bayam tidak memiliki banyak kalori, sehingga menjadi pilihan favorit bagi orang yang ingin meningkatkan kesehatan secara keseluruhan tanpa menambah beban kalori berlebih.

Menurut Verywell Health, berikut ini manfaat bayam dan alasan mengapa harus mengonsumsinya:

Mendukung Kesehatan Mata

Bayam kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan yang membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan cahaya, termasuk radiasi biru dari layar digital. Nutrisi ini juga dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula terkait usia.

Menjaga Kesehatan Jantung