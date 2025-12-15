5 Makanan yang Sering Dikira Sehat Padahal Tidak Juga

5 Makanan yang Sering Dikira Sehat Padahal Tidak Juga (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Belakangan ini, berbagai produk makanan berlomba-lomba melabeli dan mengklaim produknya sebagai makanan sehat dengan menyematkan tanda “nutritious”. Akibatnya, masyarakat kerap tergoda dengan embel-embel sehat pada makanan yang beredar di supermarket.

Namun, tidak semua makanan yang diklaim atau terlihat sehat benar-benar baik untuk tubuh. Beberapa justru menyimpan kalori, gula, atau bahan olahan yang tidak terduga.

Dilansir dari Verywell Health, berikut lima contoh makanan populer yang terlihat sehat, tetapi sebenarnya perlu diwaspadai:

Granola dan Protein Bar

Granola dan protein bar sering dijual sebagai camilan tinggi energi dan baik untuk olahraga. Namun faktanya, banyak produk ini mengandung pemanis, sirup, atau bahan pengisi tambahan yang justru membuatnya tinggi kalori.

Kalori dan gula tersembunyi tersebut membuatnya lebih mirip permen dibandingkan camilan sehat.

Snack Sayuran

Produk seperti veggie chips atau stik sayur panggang kerap dipromosikan sebagai alternatif sehat dari keripik kentang. Namun, banyak camilan ini hanya mengandung sedikit sayuran asli dan secara nutrisi hampir sama dengan keripik biasa akibat proses pengolahan, penambahan garam, atau minyak.

Smoothie Kemasan