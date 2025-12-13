Rayakan Libur Nataru bersama Ready to Cook Series dari Meat and Livestock Australia

JAKARTA - Libur natal dan tahun baru (nataru), menjadi momen yang paling dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga maupun orang-orang tersayang. Hidangan istimewa kerap menjadi peneman di momen spesial.

Untuk itu, Meat and Livestock Australia (MLA) menghadirkan inovasi baru ready to cook series yang siap menemani perayaan liburan natal dan tahun baru, meski berada di tengah kesibukan. Paket spesial ini merupakan kolaborasi antara Aussie Beef bersama Ranch Market yang dikreasikan oleh Aussie Beef Mates Chef Freddie Salim.

Chief Representative MLA Indonesia Christian Haryanto mengatakan, MLA membuat satu konsep di mana liburan kali ini memungkinkan ibu-ibu tetap dapat menyajikan hidangan lezat dan sehat di tengah kesibukannya.

“Jadi ibu-ibu ataupun konsumen dari Ranch Market dapat membuat masakan dari daging sapi yang sangat mudah, praktis diolah, sehat, dan tentunya sangat enak karena dibuat oleh Chef Freddie,” ujarnya saat peluncuran Ready to Cook di Ranch Market Palazzo Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Christian Haryanto juga menjelaskan, dengan ready to cook atau yang siap dimasak, pelanggan dapat dengan mudah memasak daging sapi Australia dengan bumbu masakan yang sudah ada di dalam satu tray. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu lagi membeli bumbu masakan secara terpisah, lebih praktis.