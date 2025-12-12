Viral! 2 Perempuan Berantem Rebutan Cowok, Saling Jambak saat Mendaki Gunung Talang

JAKARTA – Video dua perempuan bertengkar saat mendaki Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar luas, keduanya terlihat saling menjambak di area pendakian.

Pertengkaran tersebut diduga dipicu masalah asmara. Seorang warganet bernama Ilham mengungkapkan bahwa keributan terjadi karena seorang laki-laki kedapatan membawa perempuan lain saat mendaki.

“Masalah cowok ini, cowok ini punya cewek tapi ajak cewek lain naik gunung lalu ketahuan dan disamperin. Jadi ribut macam itu dah,” tulisnya.

Insiden itu disaksikan oleh sejumlah pendaki lain yang sedang berkemah di lokasi. Aksi tidak terpuji tersebut disayangkan karena selain membahayakan diri sendiri, keributan di kawasan gunung dapat mengganggu kenyamanan pendaki lainnya.

Video tersebut pun memicu banyak komentar warganet, di antaranya: