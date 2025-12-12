Gimana Sih Cara Main Padel, Menjadi Hal yang Banyak Dicari di Google

Gimana Sih Cara Main Padel, Menjadi Hal yang Banyak Dicari di Google. (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Rasa penasaran masyarakat Indonesia terhadap gaya hidup baru yang aspiratif mencapai puncaknya. Padel menjadi

hal yang paling dicari di Google tahun ini.

Olahraga Padel ramai diperbincangkan sepanjang tahun 2025 di laman pencarian Google. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia selalu siap merangkul tantangan baru.

"Pencarian kata seperti 'Apa itu Padel' dan 'Gimana sih cara mulai main padel' mencerminkan semangat nasional untuk mencoba aktivitas trending yang canggih," demikian seperti dikutip dari Google's Year in Search 2025, Minggu (14/12/2025).

Dalam penjelasan tersebut, hal ini menunjukan komitmen yang kuat untuk mencari jalur baru menuju gaya hidup yang lebih sehat.

Berdasarkan penelusuran Okezone di laman Google, ketika diketik kalimat "Gimana Sih Cara Main Padel" maka hasil penelusuran merujuk kepada sejumlah website maupun media sosial.

Pada halaman 1 dan urutan nomor 1 munculah laman depok.go.id. Di mana menyajikan penjelasan mengenai jawaban "Gimana Sih Cara Main Padel"