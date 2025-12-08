Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Mengatasi Timbulnya Jerawat Jelang Haid, Ini Tips Mengatasinya 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |08:41 WIB
Cara Mengatasi Timbulnya Jerawat Jelang Haid, Ini Tips Mengatasinya 
Cara Mengatasi Timbulnya Jerawat Jelang Haid, Ini Tips Mengatasinya 
A
A
A

JAKARTA - Jerawat yang muncul menjelang atau saat menstruasi merupakan kondisi umum yang dialami banyak perempuan. Jerawat ini bisanya dikenal dengan period acne.

Sekitar 65% orang mengatakan jerawat mereka memburuk saat periode haid akibat perubahan hormon dalam tubuh. Period acne adalah jerawat yang muncul atau memburuk sekitar 1 minggu sebelum menstruasi dan dapat bertahan hingga masa haid berakhir.  

Kondisi ini dipicu oleh penurunan hormon estrogen dan progesteron yang memicu produksi minyak atau sebum berlebih, sehingga pori-pori lebih mudah tersumbat. Jerawat ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari komedo hitam (blackheads), komedo putih (whiteheads), papula dan pustula (jerawat merah berisi nanah), hingga nodul dan kista yang lebih dalam dan terasa nyeri, terutama di area dagu dan rahang.  

Jerawat hormonal cenderung muncul di dagu dan garis rahang, bahkan bisa berbentuk kista yang nyeri. Area ini sensitif terhadap fluktuasi hormon, terutama testosteron, yang ikut meningkatkan produksi minyak pada kulit.  

Untuk itu ada beberapa cara yang disarankan untuk meredakan jerawat yang meradang. Berikut ini uraiannya seperti dikutip dari Healthline,  Senin (8/12/2025). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
beautypedia Haid Jerawat kesehatan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/482/3188319//suplemen-AjrR_large.jpg
Konsumsi Vitamin C Berlebihan Ancam Ginjal, Berapa Kebutuhan Ideal Setiap Harinya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/482/3188358//banjir-AY9Z_large.jpg
Banjir Sumatera Picu Trauma Dahsyat, Ini Catatan Psikologi Korban yang Perlu Dipahami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/298/3188322//kopi-1U3B_large.jpg
Ngopi Aman Tanpa Timbulkan Penyakit, Ini 3 Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/482/3188269//kopi_dan_gorengan-85iI_large.jpg
Hindari 5 Makanan Ini Dibarengi Minum Kopi, Nomor 4 Sudah Membudaya Ternyata Bahaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/482/3188315//vitamin_c-jePa_large.jpg
Ini 5 Dampak Kelebihan Konsumsi Vitamin C, Salah Satunya Batu Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/194/3187844//anak_dandan-9zDs_large.jpg
Viral Tren Sephora Kids, Buat Anak-anak Dewasa Sebelum Waktunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement