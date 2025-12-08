Cara Mengatasi Timbulnya Jerawat Jelang Haid, Ini Tips Mengatasinya

JAKARTA - Jerawat yang muncul menjelang atau saat menstruasi merupakan kondisi umum yang dialami banyak perempuan. Jerawat ini bisanya dikenal dengan period acne.

Sekitar 65% orang mengatakan jerawat mereka memburuk saat periode haid akibat perubahan hormon dalam tubuh. Period acne adalah jerawat yang muncul atau memburuk sekitar 1 minggu sebelum menstruasi dan dapat bertahan hingga masa haid berakhir.

Kondisi ini dipicu oleh penurunan hormon estrogen dan progesteron yang memicu produksi minyak atau sebum berlebih, sehingga pori-pori lebih mudah tersumbat. Jerawat ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari komedo hitam (blackheads), komedo putih (whiteheads), papula dan pustula (jerawat merah berisi nanah), hingga nodul dan kista yang lebih dalam dan terasa nyeri, terutama di area dagu dan rahang.

Jerawat hormonal cenderung muncul di dagu dan garis rahang, bahkan bisa berbentuk kista yang nyeri. Area ini sensitif terhadap fluktuasi hormon, terutama testosteron, yang ikut meningkatkan produksi minyak pada kulit.

Untuk itu ada beberapa cara yang disarankan untuk meredakan jerawat yang meradang. Berikut ini uraiannya seperti dikutip dari Healthline, Senin (8/12/2025).