Kisah Inspiratif Restu, Pengemudi Ojol yang Dapat Beasiswa Untar Usai Videonya tentang Keinginan Kuliah Viral (Foto: Instagram)

JAKARTA – Kisah pengemudi ojek online (ojol) bernama Restu menjadi sorotan publik setelah videonya yang berisi keinginan untuk berkuliah viral di media sosial.

“Ya Allah, aku juga mau punya kesibukan kuliah seperti mereka,” tulis Restu dalam videonya yang kemudian menyebar luas.

Viralnya video tersebut menggerakkan Universitas Tarumanagara (Untar) untuk memberikan beasiswa penuh kepada Restu. Beasiswa ini diberikan setelah pihak kampus melihat ketulusan Restu yang ingin merasakan pengalaman belajar di Untar.

Ketua Yayasan Tarumanagara, Prof. Ariawan Gunadi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena melihat motivasi besar Restu untuk menuntut ilmu.

“Setelah berbincang dengan Restu mengenai kehidupan yang ia jalani dan keseriusannya untuk kuliah, akhirnya saya bersama Rektor memberikan kuliah gratis sampai selesai,” ujar Prof. Ariawan usai kegiatan jalan sehat dalam rangka Dies Natalis ke-66 Untar.