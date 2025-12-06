Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Lagi Ramai Salmon Candied, Ini 3 Tips Penting Sebelum Masak Salmon

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |09:05 WIB
Lagi Ramai Salmon Candied, Ini 3 Tips Penting Sebelum Masak Salmon
Lagi Ramai Salmon Candied, Ini 3 Tips Penting Sebelum Masak Salmon (Foto: Freepik)
JAKARTA - Netizen tengah diramaikan dengan tren membuat salmon candied yang dilakukan banyak warganet. Salmon candied merupakan teknik di mana ikan salmon mentah dimarinasi dengan gula hingga sirup maple, kemudian diasap dan didiamkan.

Menurut pantauan iNews Media Group, salmon candied memiliki rasa unik yang dominan asin dan manis. Salmon yang telah melalui proses marinasi dan pengasapan akan memiliki tekstur lebih kering.

Sayangnya, tren membuat salmon candied justru banyak yang tidak sesuai. Tak sedikit warganet membuatnya tanpa proses pengasapan, sehingga hanya mendiamkan salmon mentah di kulkas hingga mengering. Proses yang salah ini berisiko menjadi sarang bakteri dan dapat membahayakan kesehatan.

Ikan salmon dikenal sebagai salah satu sumber protein berkualitas tinggi yang kaya omega-3, vitamin D, dan mineral penting. Namun, untuk mendapatkan rasa terbaik sekaligus mempertahankan kandungan gizinya, salmon harus diolah dengan cara yang tepat.

Berikut cara mengolah ikan salmon yang benar mulai dari memilih, menyimpan, hingga membersihkan:

1. Memilih Salmon yang Berkualitas

Pastikan salmon yang Anda beli benar-benar segar dan tidak berbau amis menyengat.

Halaman:
1 2
      
