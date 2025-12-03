Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kronolongi Lengkap Istri Sah Labrak Suami dan Selingkuhannya Berdua di Dalam Rumah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |07:08 WIB
JAKARTA - Video penggrebekan yang dilakukan istri sah terhadap suami dan selingkuhannya viral di media sosial. Sang istri pun membagikan kronologi lengkap peristiwa penggrebekan yang terjadi di rumah selingkuhan suaminya. 

Melalui akun Instagram @nadasabill, sang istri membagikan momen penggerebekan yang membuat publik geram. Nada mengungkap bahwa dirinya datang ke rumah wanita bernama Lisna yang diduga selingkuhan suaminya, Toni dengan niat awal untuk berbicara baik-baik dengan orang tua Lisna. Ia ingin memastikan keluarga mengetahui bahwa Toni masih beristri sah.

Berikut curahan hati yang ditulis Nada di Instagramnya: 

"Saya dan keluarga datang ke rumah pelakor tersebut. Awalnya bukan untuk melabrak atau membuat gaduh; justru saya ingin semuanya baik-baik saja. Kami sudah melapor kepada RT, RW, serta sesepuh setempat untuk mendampingi datang ke rumah tersebut. Niat awal hanya ingin berbicara dengan orang tua perempuan itu, khawatir mereka memang belum tahu bahwa pacar anaknya sudah mempunyai istri. Maka dari itu, saya datang untuk memberi tahu mereka bahwa dia pada saat itu masih beristri sah dan masih hidup.

Namun, yang tidak disangka, motor suami saya (pada saat itu) justru ada di rumah tersebut. Dia memang tidak pulang sejak tanggal 30 November sebelumnya, dan ternyata mungkin menginap di sana. 

Yang lebih mengejutkan lagi, rumah itu dalam keadaan pintu tertutup, dan hanya ada tiga orang di dalamnya: suami saya (pada saat itu), selingkuhannya, dan seorang anak kecil yang saya kira usianya sekitar 1–2 tahun—yang jelas tidak mengerti apa-apa sama sekali. Dengan kata lain, hanya ada dua orang dewasa di rumah itu.

Seperti terlihat di dalam video, saya datang bersama bibi, mamah, adik, dan dua sepupu laki-laki saya. Mereka berjalan duluan di depan, bahkan saat mengetuk pintu rumah pun masih mengucapkan salam, loh. Wkwk.

Halaman:
1 2
      
