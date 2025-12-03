Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral, Jenazah Ibu dan Anak Ditemukan Berpelukan di Sela Tumpukan Kayu

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |11:17 WIB
Viral, Jenazah Ibu dan Anak Ditemukan Berpelukan di Sela Tumpukan Kayu
Viral, Jenazah Ibu dan Anak Ditemukan Berpelukan di Sela Tumpukan Kayu. (Foto: UKM Indo)
A
A
A

JAKARTA - Viral jenazah ibu dan anak ditemukan dalam kondisi berpelukan dalam proses penyelamatan korban bencana Sumatera. Potret menyayat hati ini didefiniskan netizen sebagai realitas kasih ibu sepanjang masa. 

Video yang viral itu memperlihatkan kondisi ibu yang memeluk erat sang anak di tengah tumpukan materi banjir berupa serpihan kayu-kayu dan lumpur. Si ibu mendekap anaknya yang seorang perempuan sekira usia batita. 

Tim penyelamat pun mengevakuasi dengan perlahan, mengangkat kedua jenazah satu persatu. Yang pertama adalah anak yang berada di dekapan si ibu baru ibu yang diangkat dari puing-puing banjir. Keduanya langsung dievakuasi dengan kantong jenazah. 

Berbagai komentar netizen yang turut berduka pun mewarnai laman kementar. Berikut ini, seperti dikutip dari marantaujaya91, Rabu (3/12/2025)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/629/3197997//jule-Pc3u_large.jpg
Dirujak Netizen, Jule Minta Maaf dan Janji Selalu Ada Buat Anak-Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/298/3197994//es_gabus-NuA9_large.jpg
Heboh Es Gabus Bohongan, Ini Resep Jajanan Jadul yang Lagi Viral 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/482/3197990//kencing_tikus-y0Qt_large.jpg
Penyakit Kencing Tikus Saat Banjir, Ini 5 Gejala Leptospirosis yang Perlu Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197973//bhabinkamtibmas_dan_babinsa-aJ4D_large.jpeg
Bhabinkamtibmas dan Babinsa Minta Maaf Usai Tuding Penjual Es Pakai Bahan Spons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197921//viral-6czi_large.jpg
Viral Guru di Tangsel Dilaporkan karena Tegur Murid, Polisi: Hak Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197915//pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-fuZr_large.jpg
Viral Pasutri Naik Motor Bawa Anak Sambil Merokok, Ngamuk saat Ditegur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement