Viral, Jenazah Ibu dan Anak Ditemukan Berpelukan di Sela Tumpukan Kayu

JAKARTA - Viral jenazah ibu dan anak ditemukan dalam kondisi berpelukan dalam proses penyelamatan korban bencana Sumatera. Potret menyayat hati ini didefiniskan netizen sebagai realitas kasih ibu sepanjang masa.

Video yang viral itu memperlihatkan kondisi ibu yang memeluk erat sang anak di tengah tumpukan materi banjir berupa serpihan kayu-kayu dan lumpur. Si ibu mendekap anaknya yang seorang perempuan sekira usia batita.

Tim penyelamat pun mengevakuasi dengan perlahan, mengangkat kedua jenazah satu persatu. Yang pertama adalah anak yang berada di dekapan si ibu baru ibu yang diangkat dari puing-puing banjir. Keduanya langsung dievakuasi dengan kantong jenazah.

