HOME WOMEN LIFE

Detik-Detik Istri Sah Grebek Suami dan Selingkuhan di Dalam Rumah, Sudah Berhari-hari Tak Pulang!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |06:15 WIB
Detik-Detik Istri Sah Grebek Suami dan Selingkuhan di Dalam Rumah, Sudah Berhari-hari Tak Pulang!
Detik-Detik Istri Sah Grebek Suami dan Selingkuhan di Dalam Rumah, Sudah Berhari-hari Tak Pulang! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Detik-detik istri sah menggerebek suami dan selingkuhannya di sebuah rumah viral di media sosial. Melalui akun Instagram @nadasabill, sang istri membagikan momen penggerebekan yang membuat publik geram.

Nada mengungkap bahwa dirinya datang ke rumah wanita bernama Lisna yang diduga selingkuhan suaminya, Toni dengan niat awal untuk berbicara baik-baik dengan orang tua Lisna. Ia ingin memastikan keluarga mengetahui bahwa Toni masih beristri sah.

“Niat awalnya hanya ingin ngomong sama orangtua cewek tersebut... kasih tahu mereka kalau DIA MASIH BER ISTRI SAH DAN MASIH HIDUP,” tulis Nada.

Namun sesampainya di lokasi, Nada terkejut melihat motor suaminya terparkir di rumah tersebut. Padahal Toni diketahui tidak pulang berhari-hari, sejak 30 November hingga 1 Desember.

Lebih mengejutkan lagi, rumah ditemukan dalam kondisi pintu tertutup. Di dalamnya hanya ada tiga orang: Toni, Lisna, dan seorang bayi berusia sekitar enam bulan.

“Lebih kagetnya lagi, di rumah itu hanya ada suami saya, selingkuhannya, dan anak kecil yang jelas belum mengerti apa-apa,” ungkapnya.

