3 Potret Gaun Klasik Brisia Jodie Terinspirasi Kate Middleton, Rela Jakarta-Surabaya hingga Jatuh Sakit

JAKARTA - Brisia Jodie akhirnya menikah dengan Jonathan Alde. Di hari bahagianya, sang penyanyi tampil memukau dalam balutan gaun pengantin putih yang tampil klasik.

Ternyata konsep gaun itu terinspirasi dari gaun pengantin Kate Middleton. Diketahui pemilik gelar Princes Wales itu merupakan ikon mode kerajaan Inggris.

Berikut ini protretnya, Brisia Jodie dan Jonathan Alden saat pemberkatan pernikahan di Gereja Katedral Santa Perawan Maria di Angkat ke Surga, Jakarta Pusat, Rabu, (3/12/2025).

1. Tiru Kate Middleton Tak Hanya Gaun

Brisia Jodie mengatakan kalau dirinya benar-benar mengikuti gaya istri dari Pangeran William. "Gaunnya, Kate Middleton. Semua look-nya sih dari rambut, dress, semua dari Kate Middleton," ungkap Brisia

2. Desain Elegan

Gaun putih yang ia kenakan juga memiliki desain elegan dan minimalis. Jodie sengaja memilih konsep klasik tanpa tambahan payet atau hiasan yang berlebihan. "Sengaja mengkonsepkan kayak classic, enggak ada payet," jelasnya.

Namun pada gaun itu, ia memberikan sedikit sentuhan modifikasi agar terlihat lebih modern.