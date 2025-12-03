Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Potret Gaun Klasik Brisia Jodie Terinspirasi Kate Middleton, Rela Jakarta-Surabaya hingga Jatuh Sakit 

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |14:07 WIB
3 Potret Gaun Klasik Brisia Jodie Terinspirasi Kate Middleton, Rela Jakarta-Surabaya hingga Jatuh Sakit 
3 Potret Gaun Klasik Brisia Jodie Terinspirasi Kate Middleton, Rela Jakarta-Surabaya hingga Jatuh Sakit. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Brisia Jodie akhirnya menikah dengan Jonathan Alde. Di hari bahagianya, sang penyanyi tampil memukau dalam balutan gaun pengantin putih yang tampil klasik. 

Ternyata konsep gaun itu terinspirasi dari gaun pengantin Kate Middleton. Diketahui pemilik gelar Princes Wales itu merupakan ikon mode kerajaan Inggris. 

Berikut ini protretnya, Brisia Jodie dan Jonathan Alden saat pemberkatan pernikahan di Gereja Katedral Santa Perawan Maria di Angkat ke Surga, Jakarta Pusat, Rabu, (3/12/2025). 

1. Tiru Kate Middleton Tak Hanya Gaun 

Brisia gaun 2

Brisia Jodie mengatakan kalau dirinya benar-benar mengikuti gaya istri dari Pangeran William. "Gaunnya, Kate Middleton. Semua look-nya sih dari rambut, dress, semua dari Kate Middleton," ungkap Brisia 

2. Desain Elegan 

Brisia gaun 2

Gaun putih yang ia kenakan juga memiliki desain elegan dan minimalis. Jodie sengaja memilih konsep klasik tanpa tambahan payet atau hiasan yang berlebihan. "Sengaja mengkonsepkan kayak classic, enggak ada payet," jelasnya. 

Namun pada gaun itu, ia memberikan sedikit sentuhan modifikasi agar terlihat lebih modern. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/33/3197727//ranty_maria-sNSY_large.JPG
Selamat! Ranty Maria dan Rayn Wijaya Resmi Menikah di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/194/3196832//borobudur-ckhA_large.jpg
Fashion Show di Borobudur, MFP 2026 Angkat Industri Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/194/3191621//kain-sem1_large.jpg
Kain Sasirangan Tanah Laut Asal Kalsel Curi Perhatian Masyarakat Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191242//shin_min_ah-6dyf_large.jpg
Agensi Rilis Foto Pernikahan Kim Woo Bin, Shin Min Ah Tampil Anggun dengan Dress Rp476 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190609//lee_kwang_soo-VWti_large.jpg
Lee Kwang Soo Jadi Host dalam Pesta Pernikahan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187878//brisia_jodie-che3_large.JPG
Brisia Jodie usai Menikah dengan Seorang Chef: Yes, Gak Perlu Masak!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement