HOME WOMEN FASHION

Happy Salma Kini Bisnis Perhiasan, Eksplorasi Tradisi Bali 

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |18:31 WIB
Happy Salma Kini Bisnis Perhiasan, Eksplorasi Tradisi Bali 
Happy Salma Bisnis Perhiasan, Eksplorasi Tradisi Bali. (Foto: Annastasya Rizqa Prisanastiti/Okezone)
JAKARTA - Selebritis Happy Salma terus berkarya di dunia kesenian Tanah Air. Tak hanya di dunia seni peran, Happy Salma pun terjun ke dunia bisnis perhiasan yang juga membawa nama dan budaya Indonesia dalam karyanya.

Menekuni bisnis perhiasan ini pun menjadi karya yang membanggakan untuknya. Terlebih, koleksi perhiasan tersebut juga turut menggandeng para pengrajin lokal dari Desa Wisata Taro di wilayah Ubud, Bali.

“Kita mengapresiasi para pengrajin-pengrajin maestro, mereka yang melestarikan banyak motif-motif yang dikenakan di koleksi kita ini,” ungkap Happy Salma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Happy Salma menceritakan rasa bahagianya bisa bertemu para pengrajin lokal dari Desa Wisata Taro. Ia mengatakan para pengrajin ini memperkenalkan banyak kekayaan budaya Indonesia dan menginspirasinya dalam menuangkan koleksi di perhiasannya.

“Di sana kita belajar motif-motif baru yang ada di Desa Taro. Ada motif mandala yang memang banyak dilahirkan oleh para pengrajin di Desa Taro,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Bali fashion Perhiasan Happy Salma
