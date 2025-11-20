Sasar Keluarga Muda, IMBEX 2025 Tambah Pengalaman Orangtua Baru

JAKARTA – Indonesia Maternity, Baby & Kids Expo (IMBEX) 2025 akan menjadi ruang inspirasi bagi keluarga muda di Indonesia. IMBEX mengajak para orang tua untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga menumbuhkan potensi dan imajinasi mereka sejak dini.

“IMBEX menjadi ruang inspirasi bagi keluarga muda Indonesia, bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga ajang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan rekreasi bersama anak-anak,” ujar Maria Achti, Project Director RX Indonesia.

IMBEX 2025 menghadirkan ruang kolaborasi yang luar biasa bagi dunia pendidikan anak. Selain beragam produk, Asosiasi Importir dan Distributor Mainan Indonesia (AIMI) mengajak keluarga muda Indonesia untuk Bermain guna Menumbuhkan Kreativitas. AIMI menegaskan pentingnya permainan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir dan imajinasi anak.

Stephanus Bart Nureka, Dewan Pembina AIMI, mengatakan, “Mainan adalah jembatan menuju dunia imajinasi dan pembelajaran. Melalui IMBEX 2025, kami ingin menunjukkan bahwa bermain bersama anak adalah cara paling menyenangkan untuk menumbuhkan kreativitas, kolaborasi, dan rasa percaya diri mereka.”

“Terutama untuk mainan anak-anak, semua produk yang dijual sudah memenuhi safety standard SNI yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, IMBEX juga selalu mendukung pengusaha dalam negeri untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dengan brand luar negeri sehingga dapat memajukan industri dalam negeri,” tambahnya.

IMBEX digelar pada 28–30 November 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) GBK Senayan. Tahun ini, IMBEX menghadirkan lebih dari 600 brand ternama pilihan keluarga muda Indonesia yang menyediakan berbagai produk dan layanan kebutuhan ibu hamil, bayi, dan anak, mulai dari perlengkapan harian, makanan bergizi, pendidikan, kesehatan, hingga solusi keuangan untuk keluarga.

“IMBEX selalu berupaya menjadi ruang inspiratif di mana keluarga dapat menemukan ide, produk, dan pengalaman yang membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik untuk buah hati,” tambah Maria.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)