Anak Zaskia Mecca Ditegur Guru karena Rok Pendek, Reaksi Mengejutkan Hanung Bramantyo

JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca membagikan kabar kurang menyenangkan dari lingkungan sekolah anaknya, Sybil. Zaskia ditegur oleh seorang guru karena sang anak mengenakan rok seragam yang terlalu pendek.

Melalui Instagramnya, Zaskia membagikan foto tangkap layar dari email guru Sybil, Ms. Tarra. Guru tersebut menjelaskan bahwa rok hitam yang dikenakan Sybil dianggap kurang panjang sehingga rentan tersingkap ketika latihan konser di sekolah.

“Apabila berkenan, bolehkah roknya diganti yang lebih panjang? Terima kasih banyak, Ibu, atas perhatiannya,” tulis Ms. Tarra, dikutip dari Instagram @zaskiadyamecca, Rabu (19/11/2025).

Respons Zaskia terhadap teguran tersebut tak terduga. Ia justru curiga Sybil sengaja melipat roknya agar terlihat pendek. Ia menjelaskan bahwa rok itu sebenarnya panjang setengah betis.

“Aku boleh minta tolong nggak? Itu rok panjangnya setengah betis. Sybil melipat bagian pinggangnya kayaknya. Di rumah sebelum berangkat aku selalu suruh turunin, tapi aku curiga sampai sekolah dia lipat lagi,” balas Zaskia.

Istri sutradara Hanung Bramantyo ini bahkan meminta Ms. Tarra untuk menyarankan Sybil agar mengenakan celana apabila ia terus melipat rok panjangnya.

“Sama, kalau boleh, bilangin ke dia baiknya pakai celana aja,” tambahnya.