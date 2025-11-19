Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Anak Zaskia Mecca Ditegur Guru karena Rok Pendek, Reaksi Mengejutkan Hanung  Bramantyo 

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |12:01 WIB
Anak Zaskia Mecca Ditegur Guru karena Rok Pendek, Reaksi Mengejutkan Hanung  Bramantyo 
Anak Zaskia Mecca Kena Tegur Guru karena Rok Pendek, Reaksi Mengejutkan Hanung Bramantyo. (Foto: IG zaskiadyamecca)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca membagikan kabar kurang menyenangkan dari lingkungan sekolah anaknya, Sybil. Zaskia ditegur oleh seorang guru karena sang anak mengenakan rok seragam yang terlalu pendek.

Melalui Instagramnya, Zaskia membagikan foto tangkap layar dari email guru Sybil, Ms. Tarra. Guru tersebut menjelaskan bahwa rok hitam yang dikenakan Sybil dianggap kurang panjang sehingga rentan tersingkap ketika latihan konser di sekolah.

“Apabila berkenan, bolehkah roknya diganti yang lebih panjang? Terima kasih banyak, Ibu, atas perhatiannya,” tulis Ms. Tarra, dikutip dari Instagram @zaskiadyamecca, Rabu (19/11/2025).

Respons Zaskia terhadap teguran tersebut tak terduga. Ia justru curiga Sybil sengaja melipat roknya agar terlihat pendek. Ia menjelaskan bahwa rok itu sebenarnya panjang setengah betis.

“Aku boleh minta tolong nggak? Itu rok panjangnya setengah betis. Sybil melipat bagian pinggangnya kayaknya. Di rumah sebelum berangkat aku selalu suruh turunin, tapi aku curiga sampai sekolah dia lipat lagi,” balas Zaskia.

Istri sutradara Hanung Bramantyo ini bahkan meminta Ms. Tarra untuk menyarankan Sybil agar mengenakan celana apabila ia terus melipat rok panjangnya.

“Sama, kalau boleh, bilangin ke dia baiknya pakai celana aja,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/629/3198075//remaja-eUlj_large.jpg
Pentingnya Merasa Cantik Secara Sehat bagi Remaja Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195920//parenting-rYSj_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Anak Jadi Korban Child Grooming dan Dampak Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/612/3195881//parenting-SqUn_large.jpg
Cara Mencegah dan Mengatasi Child Grooming yang Wajib Diketahui Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195836//pandji-I8Ms_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Posting Foto Anak usai Ramai Kena Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/612/3195729//meutya-ZUE3_large.jpg
Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/629/3194702//ibu_dan_anak-4XIT_large.jpg
4 Watak Anak dan Cara Menanganinya Menurut Dr Aisyah Dahlan 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement