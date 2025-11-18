Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal

JAKARTA - Dua bayi baru lahir di sebuah rumah sakit pemerintah di Indore, Madhya Pradesh, India, meninggal dalam dua hari berturut-turut pada September 2025 lalu. Kedua bayi tersebut sedang dirawat di ruang NICU dan dilaporkan mengalami gigitan tikus.

Video tikus berkeliaran di ruang NICU turut viral di berbagai platform media sosial dan membuat warganet miris.

Bayi pertama adalah bayi perempuan berusia 15 hari dengan kondisi anemia kongenital. Berat badannya sangat rendah, sekitar 1 kg, dan dirawat menggunakan ventilator. Bayi itu mengalami gigitan tikus di jari tangannya.

Sementara bayi kedua adalah bayi rujukan dari Dewas dengan berat 1,6 kg. Ia juga memiliki berat badan rendah dan kondisi medis serius. Gigitan tikus turut ditemukan pada tubuhnya. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa gigitan tersebut bukan penyebab utama kematian.

Namun, keberadaan tikus di area perawatan intensif tetap menjadi perhatian besar. Peristiwa ini menegaskan bahwa lingkungan rumah sakit, terutama ruang yang merawat bayi, harus benar-benar bersih dan aman.