HOME WOMEN LIFE

5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |15:09 WIB
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAScorpio dikenal sebagai zodiak yang penuh intensitas dan mudah beradaptasi dengan berbagai situasi. Meski sering disangka sebagai zodiak berelemen api karena energi mereka yang berapi-api dan kadang agresif, Scorpio sebenarnya termasuk elemen air membuat mereka lebih santai, sensitif, dan intuitif.

Berikut lima karakteristik Scorpio yang dikutip dari Vogue:

1. Menarik

Tidak percaya bahwa Scorpio itu menarik? Coba cek daftar selebritas Scorpio di internet—banyak di antaranya memiliki pesona kuat. Daya tarik ini bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kombinasi antara kecerdasan, karisma, dan sisi sensual yang natural.

2. Menjaga Privasi

Walau bersemangat dan tegas, Scorpio juga dapat menjadi sangat pemalu dan introvert. Mereka cenderung menjaga privasi dan tidak mudah membuka diri, terutama di media sosial.

3. Gigih dan Penuh Strategi

Ketika Scorpio menginginkan sesuatu, sulit menghentikan mereka. Sekalipun harus melalui jalan yang panjang dan berliku, Scorpio selalu mampu menyusun strategi cermat untuk mencapai tujuan.

Zodiak Hari Ini Scorpio Zodiak
