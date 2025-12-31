Viral! Wanita Ini Lebih Memilih Gaji Rp16 Juta per Minggu Seumur Hidup Ketimbang Menang Lotre Rp16 Miliar

(Foto: Demotivateur)

JAKARTA – Viral seorang wanita lebih memilih gaji Rp16 juta per minggu seumur hidup ketimbang menang lotre Rp16 miliar. Wanita muda itu memenangkan lotre senilai USD1.000.000 dari sebuah permainan lotre Gagnant à Vie.

Wanita muda bernama Brenda Aubin-Vega yang berasal dari Montreal, Kanada, ini berusia dua puluhan. Saat istirahat, ia memanfaatkan kesempatan untuk membeli dua tiket lotre favoritnya, Gagnant à Vie, demikian dilansir dari laman Demotivateur.

Saat duduk santai, Brenda Aubin-Vega mulai menggosok tiket lotrenya. Saat itulah ia menemukan tiga simbol celengan pada permainan yang sama, yang berarti ia telah menang. Ketika mengetahui jumlah uang yang dimenangkannya, Brenda Aubin-Vega hampir tidak percaya.

“Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat! Saya memeriksa tiket saya berulang kali,” ceritanya. Kemudian ia menelepon ayahnya untuk memberitahukan kabar baik tersebut. Karena kewalahan dengan berbagai kejadian, Brenda Aubin-Vega memutuskan untuk meluangkan sisa hari itu guna memikirkan semuanya dengan tenang.

Sesuai aturan permainan, wanita ini dihadapkan pada sebuah pilihan. Dalam aturan acara kuis Winner for Life, Brenda Aubin-Vega harus memilih antara tunjangan seumur hidup sebesar Rp16 juta per minggu atau uang tunai sebesar Rp16 miliar.