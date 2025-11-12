The Alpha Under 40 2025 Jadi Penggerak Generasi Muda Capai Kesuksesan Lebih Cepat

JAKARTA – Penghargaan The Alpha Under 40 2025 digelar oleh HighEnd Magazine sebagai bentuk apresiasi kepada insan muda berusia di bawah 40 tahun yang menginspirasi. Tahun ini, ada 16 figur yang mendapatkan apresiasi dalam acara yang telah memasuki edisi kelima tersebut.

Mengusung tema “Creating Next Generation Leaders,” ajang ini menjadi gambaran bahwa generasi muda yang sukses dan berpengaruh dapat menjadi teladan bagi penerus bangsa. Dengan begitu, anak muda saat ini diharapkan terus berkarya, berinovasi, dan membawa nama Indonesia ke kancah internasional.

“Di tahun kelima penyelenggaraan The Alpha Under 40 ini, HighEnd secara selektif memberikan apresiasi kepada 16 sosok muda inspiratif yang mengabdikan diri untuk berkarya dengan karakter ‘alpha,’ pemimpin dalam bidang dan pencapaian mereka masing-masing,” ujar Liliana Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group, di sela acara The Alpha Under 40 2025 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Acara The Alpha Under 40 2025 dibuka dengan sesi Talk Show Inspiratif bersama Angga Yunanda, Samuel Christ, dan Lyodra Ginting, yang dipandu oleh Herjuno Diky. Mereka berbagi pandangan tentang perjalanan karier, semangat berkarya, dan makna kepemimpinan bagi generasi muda masa kini.

Liliana mengatakan bahwa anak muda Indonesia harus bisa berkreasi lebih awal agar dapat meraih kesuksesan lebih cepat, seperti figur-figur yang mendapatkan penghargaan di The Alpha Under 40 2025.

“Harapannya untuk para kaum muda, tentunya mulailah berkarya sejak dini. Pada saat Anda mulai berkarya, Anda mungkin tidak menyadari bahwa kesuksesan itu akan datang lebih awal kepada diri Anda,” ucapnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)