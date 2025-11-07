Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Bule Cantik Asal Rusia dan Rumania Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |07:49 WIB
Viral! Bule Cantik Asal Rusia dan Rumania Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia
Viral! Bule Cantik Asal Rusia dan Rumania Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Viral, bule cantik asal Rusia dan Rumania ngobrol pakai Bahasa Indonesia. Media sosial ramai dengan rekaman video obrolan secara langsung di TikTok yang dilakukan oleh dua wanita bule. 
Percakapan dua bule asal Rusia dan Rumania itu menjadi perhatian karena berbincang santai menggunakan Bahasa Indonesia dengan sangat lancar.


Dalam video yang beredar di akun TikTok @marielle.world asal Rusia mengaku baru belajar Bahasa Indonesia selama lima bulan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow sebelum akhirnya bisa berbicara lancar.

“Aku belajar Bahasa Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Rusia. Ada kursus di sana. (Udah bisa Bahasa Indonesia) Lima bulan kursus,” cerita Marielle.

Marielle sendiri rupanya pernah dua bulan berada di Indonesia, tepatnya di Bali, sebelum akhirnya kembali ke Rusia dan mengikuti kursus Bahasa Indonesia.

Sementara wanita bule asal Rumania, Cristina Surya, mengaku baru bisa lancar berbahasa Indonesia dalam tiga tahun meski sudah lama tinggal di Indonesia.

“Udah lama, udah 7 tahun (bisa Bahasa Indonesia), 7 tahun ada di Indonesia, 4 tahun balik ke Rumania. Aku butuh waktu 3 tahun untuk lancar,” kata Cristina.

Percakapan keduanya pun bikin netizen Indonesia bingung sekaligus kagum. Sebab, meski masih dengan logat bule kedua perempuan ini sangat jago bicara Bahasa Indonesia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
