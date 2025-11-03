Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |08:26 WIB
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Vino G. Bastian jadi salah satu selebritas yang ikut menyaksikan konser BLACKPINK di Jakarta pada 1–2 November 2025. Terkenal dengan gayanya yang rock n roll, Vino rupanya menemani sang putri semata wayangnya, Jizzy Pearl, yang merupakan penggemar berat BLACKPINK.

Tak sendirian, Vino juga bersama sang istri, Marsha Timothy, saat menemani Pearl menonton konser Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose ini. Momen hangat tersebut diunggah Vino di akun Instagram-nya, @vinogbastian_, Selasa (4/11/2025).

“Ngejar deadline,” tulis Vino di Instagram-nya.

Postingan Vino ini memperlihatkan momen saat dirinya bersama sang putri dan Marsha duduk di kategori bangku VIP konser BLACKPINK di Jakarta. Tampak Pearl begitu antusias dan tersenyum sumringah bisa menyaksikan idolanya langsung di atas panggung.

Pearl juga totalitas mengenakan outfit bernuansa BLACKPINK dan lightstick yang ikonik saat menonton konser Jennie cs dan menghibur para BLINK di Stadion Utama GBK ini.

Tak hanya itu, penampilan Vino G. Bastian juga menjadi sorotan saat dirinya menemani sang putri nonton konser grup musik wanita asal Korea Selatan ini. Terlihat bintang film Realita, Cinta, dan Rock n Roll itu tak ragu mengenakan kaus pink menyala demi bisa senada dengan sang putri dan suasana konser.

Vino juga ikut antusias melihat penampilan Jennie cs di atas panggung GBK. Ia juga mengabadikan momen saat Pearl berjalan dengan penuh semangat ketika memasuki venue konser untuk bertemu para idolanya.

Halaman:
1 2
      
