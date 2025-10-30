Advertisement
MOM AND KIDS

Aturan Jam Malam Ria Ricis untuk Moana, Ada 2! 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |14:08 WIB
Aturan Jam Malam Ria Ricis untuk Moana, Ada 2! 
Aturan Jam Malam Ria Ricis untuk Moana, Ada 2!
A
A
A

JAKARTA - Setiap orangtua memiliki aturan untuk anaknya. Tidak terkecuali Ria Ricis, untuk Moana. 

Ternyata Ria Ricis menerapkan curfew rule atau aturan jam malam untuk sang anak dengan nama lengkap Cut Raifa Aramoana ini.

Curfew rule yang diterapkan Ria Ricis untuk tumbuh kembang Moana, yakni 

1. Jam Tidur 
Moana masuk kamar pukul 20.00 WIB dan tertidur pukul 20.30 WIB. 

2. Tidak Makan di Jam Larut 
Moana tidak makan malam di atas pukul 21.30 WIB. 

Hal itu terungkap dari postingan Ria Ricis di mana suatu malam Moana terbangun dan menangis. 

"Jam 21.30 malam minta makan. Padahal normalnya pukul 20.00 sudah masuk kamar, pukul 20.30 teler pulas," ujar Ria Yunita, seperti dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (20/10/2025). 

Ria RIcis

(Ria Ricis dan Moana. Foto: IG Ria Ricis) 

Batita berusia 3 tahunan itu terbangun lantaran sang Bunda sedang ada pekerjaan penyelesaiannya melebihi pukul 21.00. Jadi terpaksa jam tidurnya Moana menjadi mundur karena terganggu sama suara tim Ria Ricis.

 

