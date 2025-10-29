Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Emak-Smak Usir Komodo Tanpa Takut, Netizen: Ras Terkuat di Bumi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |08:51 WIB
Viral! Emak-Smak Usir Komodo Tanpa Takut, Netizen: Ras Terkuat di Bumi
Viral! Emak-Smak Usir Komodo Tanpa Takut, Netizen: Ras Terkuat di Bumi (Foto: Tiktok)
A
A
A

JAKARTA - Satwa liar komodo jadi salah satu daya tarik saat mengunjungi Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Meski begitu, komodo juga ditakuti masyarakat lantaran memiliki racun dan jadi salah satu hewan buas yang patut diwaspadai.

Namun, apa jadinya bila hewan liar ini justru ditaklukkan oleh emak-emak? Seperti video viral yang diunggah akun TikTok @rvldo66. Terlihat momen seorang ibu dengan santai mengusir komodo yang melintas di pinggir pantai yang tiba-tiba menghampiri.

Tanpa rasa takut, emak-emak ini mengusir komodo tersebut agar menjauh darinya dan area pantai tersebut.

“Ras terkuat di bumi,” tulis akun itu, dikutip Selasa (28/10/2025).

Dengan tangan kosong, ibu-ibu ini menghampiri komodo tersebut yang mendekat ke areanya. Bermodal lambaian tangan, ibu-ibu itu berhasil membuat hewan tersebut menjauh dengan cepat dan nampak langsung meninggalkan daerah emak-emak ini.

Usai mengusirnya, emak-emak ini pun dengan santai kembali ke tempat duduk dan menenggak minumannya tanpa rasa takut. Komodo itu pun pergi setelah terusir oleh wanita paruh baya itu.

Komodo sendiri merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang hanya ditemukan di beberapa pulau di Indonesia, seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami. Hewan ini termasuk reptil karnivora (pemakan daging) yang dapat mencapai panjang 3 meter.

Halaman: 1 2
1 2
      
