Apa Perbedaan Hampers dan Parcel?

JAKARTA - Hampers dan parcel kerap menjadi pilihan bingkisan saat momen spesial seperti Lebaran, Natal, ulang tahun, hingga acara perusahaan. Meski sering dianggap serupa, keduanya memiliki perbedaan cukup jelas dari segi isi, kemasan, hingga tujuan pemberian.

Hampers adalah bingkisan berisi makanan, minuman, atau barang lain yang disusun secara estetik dalam wadah terbuka. Umumnya, hampers dikemas menggunakan keranjang, kotak kayu, atau wadah dekoratif lain yang memungkinkan isi di dalamnya terlihat langsung.

Sementara itu, parcel merupakan bingkisan yang dikemas dalam wadah tertutup, seperti kardus atau kertas pembungkus. Isinya bisa berupa makanan, minuman, atau barang lainnya, lalu dikirim langsung ke alamat penerima.

Perbedaan Hampers dan Parcel

1. Ukuran

Hampers umumnya berukuran lebih besar karena menggunakan wadah seperti keranjang atau kotak dekoratif. Parcel cenderung lebih ringkas karena dikemas dalam kotak sederhana.

2. Jenis Isi

Hampers memiliki isi yang lebih beragam, mulai dari makanan, minuman, produk kecantikan, perlengkapan ibadah, hingga barang elektronik.

Parcel biasanya berisi barang yang lebih umum dan seragam, seperti kue kering, sembako, atau snack.

3. Tujuan Pemberian

Hampers sering diberikan sebagai hadiah personal atau apresiasi khusus untuk orang terdekat.

Parcel lebih fleksibel dan kerap dibagikan untuk acara berskala besar, kegiatan sosial, atau santunan.

4. Kesan yang Ditampilkan

Hampers identik dengan kesan elegan, eksklusif, dan premium.

Parcel memberi kesan praktis, sederhana, dan fungsional.