Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Perbedaan Hampers dan Parcel?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |15:42 WIB
Apa Perbedaan Hampers dan Parcel?
Apa Perbedaan Hampers dan Parcel? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hampers dan parcel kerap menjadi pilihan bingkisan saat momen spesial seperti Lebaran, Natal, ulang tahun, hingga acara perusahaan. Meski sering dianggap serupa, keduanya memiliki perbedaan cukup jelas dari segi isi, kemasan, hingga tujuan pemberian.

Hampers adalah bingkisan berisi makanan, minuman, atau barang lain yang disusun secara estetik dalam wadah terbuka. Umumnya, hampers dikemas menggunakan keranjang, kotak kayu, atau wadah dekoratif lain yang memungkinkan isi di dalamnya terlihat langsung.

Sementara itu, parcel merupakan bingkisan yang dikemas dalam wadah tertutup, seperti kardus atau kertas pembungkus. Isinya bisa berupa makanan, minuman, atau barang lainnya, lalu dikirim langsung ke alamat penerima.

Perbedaan Hampers dan Parcel

1. Ukuran
Hampers umumnya berukuran lebih besar karena menggunakan wadah seperti keranjang atau kotak dekoratif. Parcel cenderung lebih ringkas karena dikemas dalam kotak sederhana.

2. Jenis Isi
Hampers memiliki isi yang lebih beragam, mulai dari makanan, minuman, produk kecantikan, perlengkapan ibadah, hingga barang elektronik.
Parcel biasanya berisi barang yang lebih umum dan seragam, seperti kue kering, sembako, atau snack.

3. Tujuan Pemberian
Hampers sering diberikan sebagai hadiah personal atau apresiasi khusus untuk orang terdekat.
Parcel lebih fleksibel dan kerap dibagikan untuk acara berskala besar, kegiatan sosial, atau santunan.

4. Kesan yang Ditampilkan
Hampers identik dengan kesan elegan, eksklusif, dan premium.
Parcel memberi kesan praktis, sederhana, dan fungsional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Natal Bingkisa Hampers parcel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/11/298/1180168/gelas-piring-keramik-jadi-tren-parcel-lebaran-hkqHqy60k7.jpg
Gelas & Piring Keramik Jadi Tren Parcel Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/11/298/1180087/pusat-parcel-cikini-tawarkan-parcel-cantik-makanan-IFnYL0Uu6S.jpg
Pusat Parcel Cikini Tawarkan Parcel Cantik Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189621//natal-ghKL_large.jpg
Daftar 5 Negara yang Melarang Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120//kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/33/3188550//sarwendah-txnD_large.jpg
Jalani Natal Tanpa Pasangan, Sarwendah Pilih Dekatkan Diri ke Tuhan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement