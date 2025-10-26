Foto dan Video Perselingkuhan Tersebar, Jule: Saya Benar-Benar Menyesal

JAKARTA - Selebgram Julia Prastini, atau yang dikenal dengan nama Jule, akhirnya angkat bicara usai foto dan video perselingkuhannya tersebar luas di media sosial.



Melalui unggahan di Instagram Story pada Minggu (26/10/2025), Jule menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik, keluarga, serta pihak-pihak yang ikut terdampak atas permasalahan pribadinya.

Dalam unggahan berlatar hitam dan bertuliskan huruf putih itu, Jule menulis pernyataan dengan nada penuh penyesalan. Ia mengakui isu yang beredar memang benar berkaitan dengan kehidupan pribadinya dan telah memberi dampak besar bagi banyak orang.

“Saya tidak mau mengelak atau mencari alasan, dan sadar bahwa masalah pribadi saya sudah berdampak ke banyak pihak termasuk orang-orang terdekat, teman, dan brand yang telah percaya bekerja sama dengan saya,” tulis Jule.

Jule juga menyampaikan permintaan maaf mendalam kepada sang suami, Na Daehoon, serta ketiga anak mereka, Junho, Eunho, dan Jena. Ia mengaku sangat menyesal karena telah mengecewakan keluarga serta pihak yang selama ini mendukungnya.

“Saya benar-benar menyesal atas kesalahan yang terjadi. Saya tahu kepercayaan itu tidak mudah dibangun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jule meminta publik agar tidak menyeret pihak lain ke dalam permasalahannya. Ia menegaskan bahwa kasus ini murni kesalahan pribadi, bukan melibatkan rekan, keluarga, ataupun pihak brand.